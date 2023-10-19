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Квартиры в Opcina Blato, Хорватия

двухкомнатные
3
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни на первой береговой линии в Blato, Хорватия
Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Blato, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Корчула, деревня Гршчица, первый ряд от моря, трехкомнатная квартира (S1) закрытая площадь 1…
€665,000
Квартира 2 спальни на первой береговой линии в Blato, Хорватия
Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Blato, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 134 м²
Корчула, деревня Гршчица, первый ряд от моря, трехкомнатная квартира (S2) закрытой площади 1…
€560,000
Квартира 2 спальни на первой береговой линии в Blato, Хорватия
Квартира 2 спальни на первой береговой линии
Blato, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Корчула, деревня Гршчица, первый ряд от моря, трехкомнатная квартира (S1) закрытая площадь 1…
€665,000

Параметры недвижимости в Opcina Blato, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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