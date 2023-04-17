Купить недвижимость в Opcina Blato, Хорватия

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Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Opcina Blato
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7 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Blato, Хорватия
6 Количество комнат
358 м²
Количество этажей 3
€ 1,590,000
Luxury, designer villa 1st row to the sea, Grščica bay, Korčula island The villa with a net…
Дом 2 комнаты
Blato, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 180,000
Корчула, Блато, продаем полностью отремонтированный рядный дом жилой площадью 75м2 с гаражом…
Вилла 7 спален
Blato, Хорватия
5 ванных комнат
200 м²
€ 550,000
Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 500м2 Терраса: 80м2 Полы: 3 Спаль…
Дом
Blato, Хорватия
373 м²
€ 280,000
Дом на ремонт, площадь 372,5 м2, Блато, Корчула Дом 1950-х годов, построенный в далматинском…
Дом 3 комнаты
Potirna, Хорватия
3 Количество комнат
120 м²
Цена по запросу
KORCULA, южная сторона, бассейн, 1-й ряд каменный дом в первом ряду у моря с открытым видом…
Дом 5 комнат
Blato, Хорватия
5 Количество комнат
470 м²
€ 495,000
House with sea view, 30 m from the sea, garage, Korčula, 470 m2,In Prigradica on the island …
Дом 6 комнат
Blato, Хорватия
6 Количество комнат
269 м²
€ 2,500,000
Вилла с бассейном и выходом на пляж, 1-й ряд к морю, 269 м2, Приградика Редкая возможность р…
Параметры недвижимости в Opcina Blato, Хорватия
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