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Купить недвижимость в Opcina Blato, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 6 комнатв Blato, Хорватия
Дом 6 комнат
Blato, Хорватия
6 Количество комнат 358 м² Количество этажей 3
€ 1,590,000
Luxury, designer villa 1st row to the sea, Grščica bay, Korčula island The villa with a net…
Дом 2 комнатыв Blato, Хорватия
Дом 2 комнаты
Blato, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 180,000
Корчула, Блато, продаем полностью отремонтированный рядный дом жилой площадью 75м2 с гаражом…
Вилла 7 спаленв Blato, Хорватия
Вилла 7 спален
Blato, Хорватия
5 ванных комнат 200 м²
€ 550,000
Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 500м2 Терраса: 80м2 Полы: 3 Спаль…
Домв Blato, Хорватия
Дом
Blato, Хорватия
373 м²
€ 280,000
Дом на ремонт, площадь 372,5 м2, Блато, Корчула Дом 1950-х годов, построенный в далматинском…
Дом 3 комнатыв Potirna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Potirna, Хорватия
3 Количество комнат 120 м²
Цена по запросу
KORCULA, южная сторона, бассейн, 1-й ряд каменный дом в первом ряду у моря с открытым видом…
Дом 5 комнатв Blato, Хорватия
Дом 5 комнат
Blato, Хорватия
5 Количество комнат 470 м²
€ 495,000
House with sea view, 30 m from the sea, garage, Korčula, 470 m2,In Prigradica on the island …
Дом 6 комнатв Blato, Хорватия
Дом 6 комнат
Blato, Хорватия
6 Количество комнат 269 м²
€ 2,500,000
Вилла с бассейном и выходом на пляж, 1-й ряд к морю, 269 м2, Приградика Редкая возможность р…

Параметры недвижимости в Opcina Blato, Хорватия

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с видом на море
с бассейном
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