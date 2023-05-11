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Дома в Opcina Bistra, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Bukovje Bistransko, Хорватия
Дом 3 комнаты
Bukovje Bistransko, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 126,000
Дом в Poljanica Bistranska, Хорватия
Дом
Poljanica Bistranska, Хорватия
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
€ 150,000
Дом 7 комнат в Gornja Bistra, Хорватия
Дом 7 комнат
Gornja Bistra, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
€ 190,000

Параметры недвижимости в Opcina Bistra, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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