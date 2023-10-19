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Виллы в Opcina Bilice, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Bilice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Bilice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 80 м²
Исследуйте город Шибеник на юге Адриатического побережья Хорватии, расположенный в центре ег…
€380,000

Параметры недвижимости в Opcina Bilice, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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