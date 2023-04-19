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Купить недвижимость в Opcina Bilice, Хорватия

1 объект найдено
Домв Bilice, Хорватия
Дом
Bilice, Хорватия
90 м²
€ 260,000
Дом со вспомогательным зданием и большим садом, 90 м2, Билице На большой собственности 3196 …

Параметры недвижимости в Opcina Bilice, Хорватия

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с бассейном
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