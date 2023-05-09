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Дома в Opcina Bednja, Хорватия

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Brezova Gora, Хорватия
Дом 9 комнат
Brezova Gora, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 1,312,500

Параметры недвижимости в Opcina Bednja, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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