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Дома в Opcina Baska Voda, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 12 комнат в Промайна, Хорватия
Дом 12 комнат
Промайна, Хорватия
12 Количество комнат 11 ванных комнат 560 м²
€ 1,500,000
Частный дом квартирного типа недалеко от Макарска, в центре небольшого туристического городк…
Дом 6 комнат в Башка Вода, Хорватия
Дом 6 комнат
Башка Вода, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м²
€ 830,000
Башка Вода, отдельно стоящий семейный дом жилой площадью 163 м2, с боковыми частями: две тер…

Параметры недвижимости в Opcina Baska Voda, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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