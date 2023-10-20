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Квартиры в Opcina Baska Voda, Хорватия

трехкомнатные
4
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Крвавица, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крвавица, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 4
Крвавица, роскошная трехкомнатная квартира на первом этаже с видом на море, в 300-400 метрах…
€385,905
Квартира 3 спальни в Башка Вода, Хорватия
Квартира 3 спальни
Башка Вода, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 99/2
Макарская Ривьера, БАШКА ВОДА, квартира в НОВОГРАДНЕ, проект строительства менее роскошного …
€550,000
Квартира 3 спальни в Крвавица, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крвавица, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Крвавица, роскошная трехкомнатная квартира на первом этаже с видом на море, в 300-400 метрах…
€385,047
Квартира 3 спальни в Крвавица, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крвавица, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
Этаж 2
Крвавица, просторная квартира на втором этаже меньшего жилого дома НКП площадью 79,61 м2. Кв…
€325,000

Параметры недвижимости в Opcina Baska Voda, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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