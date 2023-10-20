Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. община Барбан
  5. Квартиры

Квартиры в община Барбан, Хорватия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Opcina Privlaka, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Opcina Privlaka, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
ZADAR, PRIVLAKA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale near the sea …
€748,593
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубровник, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
€2,00 млн
Вилла 7 спален с Spalni в Okrug Gornji, Хорватия
Вилла 7 спален с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Расположение: Чиово, Сплит. Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 1000м2 Спал…
€1,85 млн
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Donje Polje, Хорватия
Дом 5 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Donje Polje, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном, 220м2, Šibenik – Donje Polje Отдельно стоящая вилла, расположенная в дере…
€656,985
Вилла 2 спальни в Icici, Хорватия
Вилла 2 спальни
Icici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 3 500 м²
Количество этажей 2
Агентами по недвижимости являются недвижимость, состоящая из земли и зданий, а также их прир…
€236,387
Дом 3 спальни в Rebici, Хорватия
Дом 3 спальни
Rebici, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Эта красивая современная вилла общей площадью 170 м2 (нетто 159 м2) расположена в очень тихо…
€670,293
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kotor, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
CRIKVENICA - Exclusive semi-detached villa 100 meters from the sea! We are selling a beautif…
€742,465
Вилла 18 спален в Prizna, Хорватия
Вилла 18 спален
Prizna, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
€846,117
Дом с видом на море в Sutivan, Хорватия
Дом с видом на море
Sutivan, Хорватия
Площадь 49 м²
В первом ряду у моря в красивом месте на южной стороне острова Брач, посреди сохранившейся и…
€473,949
Дом 4 спальни в Kanal, Хорватия
Дом 4 спальни
Kanal, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 481 м²
Количество этажей 2
Эта эксклюзивная вилла расположена в глубине Истрии, недалеко от красивого города Мотовун, в…
€1,94 млн
Дом 11 комнат в Okrug Gornji, Хорватия
Дом 11 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
Комнаты 11
Площадь 327 м²
Трогир, Чиово-Округ Доньи, жилой дом на 7 квартир Площадь дома: 327м2 Площадь участка: 678…
€1,65 млн
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus в Okrug Gornji, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Квартира с видом на море, S4, 55м2, лоджия 10м2, Округ Горни, Чиово Эта комфортабельная одно…
€214,018

Параметры недвижимости в община Барбан, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти