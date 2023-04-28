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Жильё с бассейном в община Бале, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни
Бале, Хорватия
3 ванных комнат 210 м²
€ 500,000
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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