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Жильё с видом на море в община Бале, Хорватия

дома
7
1 объект найдено
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бале, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бале, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 16429
€1,36 млн

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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