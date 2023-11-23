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Особняки в община Бале, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Бале, Хорватия
Особняк 4 спальни
Бале, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
€138,997
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Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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