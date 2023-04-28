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Коттеджи с видом на горы в община Бале, Хорватия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 299,000
тюк Каменный дом с 107м2 недавно отремонтированный ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Другой сове…

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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