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Замки в община Бале, Хорватия

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1 объект найдено
Замок в община Бале, Хорватия
Замок
община Бале, Хорватия
€ 420,000

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

недорогая
элитная
Realting.com
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