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Бунгало в община Бале, Хорватия

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1 объект найдено
Бунгало 1 спальня в община Бале, Хорватия
Бунгало 1 спальня
община Бале, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 400 м²
€ 270,000
SVETI PETAR AM WALDE Новое бунгало с 70м2 и бассейном в частном тихом месте ISTRIA – ХОРВА…

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на горы
недорогая
элитная
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