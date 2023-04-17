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Купить вилла с видом на море в Опатия, Хорватия

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Опатия, Хорватия
Вилла 4 спальни
Опатия, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,700,000
Продается красивая обновленная вилла в стиле модерн в первой линии от моря, всего в нескольк…
Вилла 5 спаленв Опатия, Хорватия
Вилла 5 спален
Опатия, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,200,000
Продается отремонтированная старинная каменная вилла с видом на море, расположенная в пригор…
Вилла 6 спаленв Опатия, Хорватия
Вилла 6 спален
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается вилла с видом на море, расположенная всего в 50 метрах от моря и прекрасного пляжа…
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