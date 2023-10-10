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Виллы с видом на горы в Опатия, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Опатия, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Опатия, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Продается прекрасная новая вилла, расположе…
€1,50 млн
Realting.com
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