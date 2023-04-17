Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Опатия
Купить недвижимость с видом на горы в Опатия, Хорватия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
1/3 Этаж
€ 242,301
I25182 Dešćevec
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
1/6 Этаж
€ 298,168
I25156 Sajmišna
Дом 5 спален
Bol, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,058,328
Продается полностью обновленный каменный дом с видом на море, расположенный в живописном при…
Квартира 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
145 м²
3/4 Этаж
€ 359,501
I22119
Дом 5 спален
Ловреч, Хорватия
4 ванных комнат
200 м²
€ 465,000
Между Поречем и Ровинем, в небольшой истрийской деревне, находится этот подлинный, отремонти…
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,405,291
Продается строящаяся вилла, расположенная в окружении природы в маленьком городке в глубине …
Квартира 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4 Количество комнат
127 м²
1/2 Этаж
€ 200,000
I23604 Savska
Дом 10 комнат
Загреб, Хорватия
10 Количество комнат
399 м²
Количество этажей 2
€ 740,000
I23335 Vince
Квартира 3 комнаты
Dramalj, Хорватия
3 Количество комнат
123 м²
1/2 Этаж
€ 687,680
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса Проект Kačjak расп…
Дом 7 спален
Корчула, Хорватия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,154,540
Продается гостевой дом, расположеннный в первой линии от моря, в защищенной бухте на северно…
Квартира 5 комнат
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
5 Количество комнат
142 м²
5/5 Этаж
€ 289,999
I24860 Бегония
Вилла 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4 ванных комнат
307 м²
€ 770,000
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты