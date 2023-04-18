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Купить недвижимость в Омиш, Хорватия

4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Омиш, Хорватия
Вилла 4 спальни
Омиш, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается эксклюзивная вилла, расположенная среди скал в одной из самых красивых частей Далм…
Дом 3 спальнив Омиш, Хорватия
Дом 3 спальни
Омиш, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается дом, расположенный в пригороде Омиша, на прекрасной локации, в первом ряду от моря…
Дом 6 комнатв Омиш, Хорватия
Дом 6 комнат
Омиш, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 190 м²
€ 530,000
Омиш Ривьера, Локва Рогозница 1-й ряд от моря, многоквартирный домДом площадью около 190м2 р…
Дом 8 комнатв Омиш, Хорватия
Дом 8 комнат
Омиш, Хорватия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 322 м²
€ 960,000
Омиш, 4 отдельно стоящих каменных дома4 автохтонных далматинских дома, отремонтированных и п…
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