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Купить недвижимость в Огулин, Хорватия

1 объект найдено
Дом 9 комнатв Огулин, Хорватия
Дом 9 комнат
Огулин, Хорватия
9 Количество комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 330,000
Качественный дом на большой усадьбе, 7 963 м2, Огулин Уникальный дом с полезной площадью 309…
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