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Дома с видом на море в Новиград, Хорватия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением в Новиград, Хорватия
Дом 3 спальни с видом на море, с видеонаблюдением
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
ISTRIA - NOVIGRAD - House by the sea On the Istrian peninsula you can still find quiet bay…
€1
Realting.com
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