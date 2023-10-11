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Квартиры с видом на море в Новиград, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Новиград, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Новиград, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, NOVIGRAD - Two-story apartment near the city center For sale is a spacious two-story…
€319,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Новиград, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Новиград, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
ISTRIA, NOVIGRAD - 2 bedroom + bathroom with sea view The apartment is located on the seco…
€199,000
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