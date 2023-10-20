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Квартиры в Нови-Винодолски, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
APARTMENT 3 BEDROOMS WITH POOL, NOVI VINODOLSKI An apartment of 120 m2 is for sale, which co…
€280,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море в Нови-Винодолски, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море
Нови-Винодолски, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
APARTMENT 2 BEDROOMS, NOVI VINODOLSKI For sale is a 75m2 apartment on the first floor of t…
€195,000
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