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Купить недвижимость в Нови-Винодолски, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Нови-Винодолски, Хорватия
Дом 4 комнаты
Нови-Винодолски, Хорватия
4 Количество комнат 299 м² Количество этажей 2
€ 950,000
Luxury villa with a usable area of 299 m2 on a plot of 834 m2. It is located in a quiet and…
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