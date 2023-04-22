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Виллы в Новаля, Хорватия

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Новаля, Хорватия
Вилла 5 спален
Новаля, Хорватия
6 ванных комнат 200 м²
€ 1,050,000
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
Вилла 6 комнат в Новаля, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новаля, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 294 м²
€ 895,000
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
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