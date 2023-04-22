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Жильё в Новаля, Хорватия

5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Новаля, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
2 Количество комнат 61 м² 2/2 Этаж
€ 120,000
Stan’s balcony in pogledom na more, blizina plaže, Novalja, 61 m2 Prodaje se namješteni i op…
Дом в Stara Novalja, Хорватия
Дом
Stara Novalja, Хорватия
605 м²
€ 3,500,000
Apartment building, beach access, sea view, Stara Novalja, 605 m2Two apartment buildings wit…
Вилла 5 спален в Новаля, Хорватия
Вилла 5 спален
Новаля, Хорватия
6 ванных комнат 200 м²
€ 1,050,000
Расположение: Новалья область Море: 80м Спальни: 5 Ванные комнаты: 6 Внутреннее пространство…
Вилла 6 комнат в Новаля, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новаля, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 294 м²
€ 895,000
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
Дом 29 комнат в Новаля, Хорватия
Дом 29 комнат
Новаля, Хорватия
29 Количество комнат 900 м²
€ 2,200,000
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
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