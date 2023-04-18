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Купить вилла в Нин, Хорватия

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Нин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 389,999
Привлака, новостройка Четырехкомнатная квартира площадью 118 м2 на первом этаже дома, строи…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 379,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 120 м2 на первом этаже дома, строител…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 119 м2 на 2 этаже дома, строительство…
Вилла 3 комнатыв Нин, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Нин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 399,999
Привлака, новостройка Трехкомнатная квартира площадью 113 м2 на 2 этаже дома, строительство…
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