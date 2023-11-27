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Квартиры в Нин, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 1 ванная с Ownership document в Нин, Хорватия
Квартира 1 ванная с Ownership document
Нин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment, 42m2, Zaton In the town of Zaton, situated between two historic citie…
€125,000
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