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Дома в Municipality of Rugvica, Хорватия

4 объекта найдено
Дом 1 ванная в cista Mlaka, Хорватия
Дом 1 ванная
cista Mlaka, Хорватия
1 ванных комнат 228 м² Количество этажей 1
€ 130,000
I25380 Томиславградская
Дом 6 комнат в cista Mlaka, Хорватия
Дом 6 комнат
cista Mlaka, Хорватия
6 Количество комнат 308 м² Количество этажей 1
€ 650,000
I25019 Улица Драгутина Домянича
Дом 4 комнаты в Novaki Nartski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki Nartski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м²
€ 310,000
I24520 Budenečka
Дом 8 комнат в Okunscak, Хорватия
Дом 8 комнат
Okunscak, Хорватия
8 Количество комнат 396 м² Количество этажей 2
€ 350,000
I23734 Кратка улица

Параметры недвижимости в Municipality of Rugvica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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