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Квартиры в Municipality of Rugvica, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в cista Mlaka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
cista Mlaka, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 3/3 Этаж
€ 198,000
I25373 Улица Ивице Перича
Квартира 4 комнаты в Hruscica, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hruscica, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 2 Этаж
€ 150,000
I21939 Varaždinska
Квартира 3 комнаты в Hruscica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Hruscica, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 1 Этаж
€ 149,999
I21940 Varaždinska

Параметры недвижимости в Municipality of Rugvica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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