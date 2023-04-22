Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Загребская жупания
  4. Municipality of Rugvica

Жильё в Municipality of Rugvica, Хорватия

7 объектов найдено
Дом 1 ванная в cista Mlaka, Хорватия
Дом 1 ванная
cista Mlaka, Хорватия
1 ванных комнат 228 м² Количество этажей 1
€ 130,000
I25380 Томиславградская
Квартира 3 комнаты в cista Mlaka, Хорватия
Квартира 3 комнаты
cista Mlaka, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м² 3/3 Этаж
€ 198,000
I25373 Улица Ивице Перича
Дом 6 комнат в cista Mlaka, Хорватия
Дом 6 комнат
cista Mlaka, Хорватия
6 Количество комнат 308 м² Количество этажей 1
€ 650,000
I25019 Улица Драгутина Домянича
Дом 4 комнаты в Novaki Nartski, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novaki Nartski, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м²
€ 310,000
I24520 Budenečka
Дом 8 комнат в Okunscak, Хорватия
Дом 8 комнат
Okunscak, Хорватия
8 Количество комнат 396 м² Количество этажей 2
€ 350,000
I23734 Кратка улица
Квартира 4 комнаты в Hruscica, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hruscica, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² 2 Этаж
€ 150,000
I21939 Varaždinska
Квартира 3 комнаты в Hruscica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Hruscica, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 1 Этаж
€ 149,999
I21940 Varaždinska

Параметры недвижимости в Municipality of Rugvica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти