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Жильё в Municipality of Kravarsko, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus в Pustike, Хорватия
Дом 4 комнаты с террасой, с Ownership document, с bus
Pustike, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I17801 Барбаричи Краварский
€425,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kravarsko, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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