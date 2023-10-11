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Квартиры с видом на море в Municipality of Kolan, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - luxury 3s + db apartment in an exclusive new building We are selli…
€460,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - top 1s + db under construction by a well-known investor High quali…
€210,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kolan, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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