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Квартиры в Municipality of Kolan, Хорватия

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Mandre, Хорватия
Квартира 2 спальни
Mandre, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Паг, Мандре, квартира на первом этаже новостройки. Квартира состоит из двух спален, двух ван…
€382,840
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - luxury 3s + db apartment in an exclusive new building We are selli…
€460,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Mandre, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Mandre, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, MANDRE - top 1s + db under construction by a well-known investor High quali…
€210,000

Параметры недвижимости в Municipality of Kolan, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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