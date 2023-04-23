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Жильё в Municipality of Kolan, Хорватия

3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 4 спальни
Municipality of Kolan, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 699,000
Продается новая роскошная вилла, расположенная в тихом месте на острове Паг. Вилла состоит и…
Вилла 8 спален в Municipality of Kolan, Хорватия
Вилла 8 спален
Municipality of Kolan, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается просторная вилла, расположенная в первом ряду от моря на южной стороне острова Паг…
Дом 6 комнат в Kolan, Хорватия
Дом 6 комнат
Kolan, Хорватия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 245 м²
€ 850,000
Паг, Колан, красивый дом у моря с выходом на пляж. Состоит из цокольного этажа, второго эта…

Параметры недвижимости в Municipality of Kolan, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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