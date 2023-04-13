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Купить недвижимость с видом на горы в Хорватии

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29 объектов найдено
Вилла 8 спаленв Grad Split, Хорватия
Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 2 спальнив община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
3 ванных комнат 1 850 м²
€ 545,000
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
Коттедж 2 спальнив Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 299,000
тюк Каменный дом с 107м2 недавно отремонтированный ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Другой сове…
Коттедж 1 спальняв Канфанар, Хорватия
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
1 ванных комнат 1 000 м²
€ 355,000
KANFANAR Красивый каменный дом с 80м2 и большим садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Немного з…
Бунгало 2 спальнив Visnjan, Хорватия
Бунгало 2 спальни
Visnjan, Хорватия
1 ванных комнат 760 м²
€ 290,000
VISNJAN – POREC Новое бунгало с 60м2 и бассейном в частном тихом месте ISTRIA – ХОРВАТИЯ …
Дом 9 спаленв Хвар, Хорватия
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Вилла 5 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 4 спальнив Grad Split, Хорватия
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная  всего в 10 км от Сп…
Дом 5 спаленв Opcina Tuhelj, Хорватия
Дом 5 спален
Opcina Tuhelj, Хорватия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на участке пл…
Вилла 5 спаленв Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Дом 9 спаленв Opcina Podstrana, Хорватия
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Вилла 5 спаленв Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Дом 3 спальнив Nerezisca, Хорватия
Дом 3 спальни
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 329,000
Продается новый дом площадью 118 кв.м., расположенный на участке площадью 444 кв.м. в поселк…
Вилла 5 спаленв Postira, Хорватия
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Дом 6 спаленв Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Дом 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,500,000
Продается роскошная просторная вилла с видом на море, расположенная на склоне холма в пригор…
Дом 10 спаленв Groznjan, Хорватия
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
17 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 3,500,000
Продается старинное имение, построенноев 19 веке и полностью отремонтированное в 2012 году. …
Вилла 6 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 700,000
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
Дом 4 спальнив Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
Вилла 4 спальнив Воднян, Хорватия
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Вилла 7 спаленв Marcana, Хорватия
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 5 спаленв Задар, Хорватия
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 4 спальнив Borak, Хорватия
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Вилла 4 спальнив Orebic, Хорватия
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
Пентхаус 3 спальнив Okrug Gornji, Хорватия
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…
Коттедж 2 спальнив Prodol, Хорватия
Коттедж 2 спальни
Prodol, Хорватия
3 ванных комнат
€ 490,000
FILIPANA Дом с бассейном и фитнес-залом Истрия - Хорватия   Абсолютно классный сад,…
Коттедж 5 спаленв Медулин, Хорватия
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 675,000
Пула - МЕДУЛИН Полностью отремонтированный ( Лето 2022 ) Дом отдыха в Медулине в районе Бан…
Дом 2 спальнив Город Пула, Хорватия
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
1 ванных комнат 755 м²
€ 285,000
ВАЛЬТУРА – ПУЛА Небольшой каменный дом с садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Всего в 10 минут…

Регионы с недвижимостью на продажу

Велика-Горица
Opcina Postira
Шибеник
Opcina Selca
Самобор
Grad Crikvenica
Цриквеница
Опатия
Опатия
Grad Sveta Nedelja
Grad Makarska
Grad Vis
Макарска
Grad Hvar
Opcina Bol
Municipality of Rugvica
Opcina Blato
Opcina Primosten
Opcina Nerezisca
Opcina Jelsa

Параметры недвижимости в Хорватии

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