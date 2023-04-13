Купить недвижимость с видом на горы в Хорватии

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29 объектов найдено
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Вилла 8 спален
Grad Split, Хорватия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается новая вилла, расположенная в пригороде Сплита, всего в 70 метрах от моря. Вилла со…
Вилла 2 спальни
община Бале, Хорватия
3 ванных комнат
1 850 м²
€ 545,000
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
Коттедж 2 спальни
Бале, Хорватия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 299,000
тюк Каменный дом с 107м2 недавно отремонтированный ISTRIA – ХОРВАТИЯ Другой сове…
Коттедж 1 спальня
Канфанар, Хорватия
1 ванных комнат
1 000 м²
€ 355,000
KANFANAR Красивый каменный дом с 80м2 и большим садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ Немного з…
Бунгало 2 спальни
Visnjan, Хорватия
1 ванных комнат
760 м²
€ 290,000
VISNJAN – POREC Новое бунгало с 60м2 и бассейном в частном тихом месте ISTRIA – ХОРВАТИЯ …
Дом 9 спален
Хвар, Хорватия
11 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Трехэтажная вилла находится в центре города, в тихом месте, в окружении оливковых деревьев. …
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается прекрасная вилла на острове Чиово, в нескольких километрах от Трогира. Вилла распо…
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 620,000
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная всего в 10 км от Сп…
Дом 5 спален
Opcina Tuhelj, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на участке пл…
Вилла 5 спален
Рогозница, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
Дом 9 спален
Opcina Podstrana, Хорватия
12 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается трехэтажный дом, расположенный в тихом месте в Подстране, в 350 м от моря. Он нахо…
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Дом 3 спальни
Nerezisca, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 329,000
Продается новый дом площадью 118 кв.м., расположенный на участке площадью 444 кв.м. в поселк…
Вилла 5 спален
Postira, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 990,000
Продается красивая вилла, расположенная в тихом месте на острове Брач, всего в 20 м от моря.…
Дом 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,500,000
Продается роскошная просторная вилла с видом на море, расположенная на склоне холма в пригор…
Дом 10 спален
Groznjan, Хорватия
17 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 3,500,000
Продается старинное имение, построенноев 19 веке и полностью отремонтированное в 2012 году. …
Вилла 6 спален
Marcana, Хорватия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 700,000
Продается строяшаяся роскошная смежная вилла, расположенная в тихом месте в пригороде Марчан…
Дом 4 спальни
Рогозница, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
Вилла 4 спальни
Воднян, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Продается строящаяся вилла в окружении зелени, расположенная в очаровательном месте в глубин…
Вилла 7 спален
Marcana, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,500,000
Продается роскошная вилла, расположенная в очаровательном городке в самом сердце Истрии. Вил…
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 5 спален
Задар, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,800,000
Продается просторная вилла в окружении зелени, расположенная недалеко от моря в пригороде За…
Вилла 4 спальни
Borak, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,700,000
Продается новая красивая вилла с видом на море, расположенная в оживленном туристическом при…
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,350,000
An old stone villa for sale, built in the 18th century and completely renovated in 2016. The…
Пентхаус 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 650,000
Penthouse for sale, located in a house under construction on the south side of the island of…
Коттедж 2 спальни
Prodol, Хорватия
3 ванных комнат
€ 490,000
FILIPANA Дом с бассейном и фитнес-залом Истрия - Хорватия Абсолютно классный сад,…
Коттедж 5 спален
Медулин, Хорватия
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 675,000
Пула - МЕДУЛИН Полностью отремонтированный ( Лето 2022 ) Дом отдыха в Медулине в районе Бан…
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
1 ванных комнат
755 м²
€ 285,000
ВАЛЬТУРА – ПУЛА Небольшой каменный дом с садом ISTRIA – ХОРВАТИЯ Всего в 10 минут…
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Опатия
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