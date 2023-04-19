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Купить вилла в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 6 спаленв Zidarici, Хорватия
Вилла 6 спален
Zidarici, Хорватия
42 ванных комнат 378 м²
€ 1,650,000
Расположение: остров Крк Построен: 1992 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 13,9 км Море: 1,3 км…

Параметры недвижимости в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

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