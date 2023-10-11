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Жильё с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

дома
7
3 объекта найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
KRK ISLAND, PINEZIĆI - Stone semi-detached house with pool and sea view The house was buil…
€800,000
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
ISLAND OF KRK - Luxury modern villa with pool and sea view Island of Krk - unique luxury m…
€1,30 млн
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Adapted stone house with roof terrace City …
€399,000

Параметры недвижимости в Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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