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Дома в Меджимурская жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Grabrovnik, Хорватия
Дом 4 комнаты
Grabrovnik, Хорватия
4 Количество комнат 154 м²
€ 160,000
ПРОДАЖА ДОМА, Штригова, Грабровник ХОРВАТИЯ. Продается дом для отдыха, построенный в туристи…
Дом 2 комнаты в Merhatovec, Хорватия
Дом 2 комнаты
Merhatovec, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 79,000
Мерхатовец, красивый коттедж Красивый современный коттедж 65,91 м2 рядом с курортом Св. Мар…

Параметры недвижимости в Меджимурская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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