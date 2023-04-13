Купить особняк с бассейном в Хорватии

Дом 5 комнат Grad Split, Хорватия 5 Количество комнат 5 ванных комнат 250 м²

€ 1,800,000

СПЛИТ, МАРДЖАН, семейный дом с жилой площадью 250 м2, с садом 800 м2 рядом с лесопарком Марь…