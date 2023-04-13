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Купить особняк с видом на море в Хорватии

Grad Sibenik
1
Opcina Sutivan
1
Ровинь
1
Ровинь
1
Шибеник
1
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1 объект найдено
Особняк 5 спаленв Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален
Ровинь, Хорватия
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,350,000
ROVINJ Историческая венецианская вилла в центре Ровиня с 1929 года Истрия - Хорватия В цен…

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