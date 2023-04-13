Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Хорватии
Новые дома в Хорватии
Все новостройки в Хорватии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Хорватии
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Хорватии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Особняки
Купить особняк с видом на горы в Хорватии
Grad Sibenik
1
Opcina Sutivan
1
Ровинь
1
Ровинь
1
Шибеник
1
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат
94 м²
2/2 Этаж
€ 206,144
I24973 Плешка
Дом 2 комнаты
Seget Donji, Хорватия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 250,000
Сегет, Сегет Доњи, особняк с видом на море недалеко от пляжа. Площадь дома: ок. 110м2 Разм…
Дом 4 комнаты
Mastrinka, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 570,000
ПЕРВЫЙ РЯД ОТ МОРЯ, Трогир, Чиово, отдельно стоящий дом ок. 150 м2 на 2 этажах на участке 54…
Дом 9 комнат
Janja Gora, Хорватия
9 Количество комнат
6 ванных комнат
272 м²
€ 400,000
Огулин, Пласки Красивые два дома общей площадью 272 м2 построены и роскошно оформлены в 201…
Дом 10 комнат
Vinisce, Хорватия
10 Количество комнат
628 м²
€ 790,000
Марина, Люблева бухта , особняк 628 м2 на 5 этажах, на участке 568 м2. Он состоит из 6 квар…
Дом 5 комнат
Загреб, Хорватия
5 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 550,000
I24469 Леа Муллера
Вилла 10 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,904,275
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Вилла 3 спальни
Пореч, Хорватия
3 ванных комнат
170 м²
€ 630,000
10 км от Порека и моря, в очень хорошем месте, есть эта уникальная отдельная вилла 170 м2 - …
Вилла 4 спальни
Grad Split, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 599,215
Продается новая вилла, окруженная красивой природой, расположенная всего в 10 км от Сп…
Дом 8 спален
Postira, Хорватия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 531,389
Продается трехэтажный каменный дом, расположенный в самом центре города, возле моря. На перв…
Квартира 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 425,000
Воробей, Перо Роскошная трехкомнатная квартира с учетной площадью 67м2 с открытым парковочн…
Дом 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 135,000
ты красный Обустроенная трехкомнатная квартира 58,10 м2 в цокольном этаже дома 1968 года по…
Параметры недвижимости в Хорватии
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты