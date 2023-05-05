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Квартиры в Макарска, Хорватия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 263,500
Квартира 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€ 350,000
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