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Жильё с видом на море в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Grad Senj
7
Новаля
5
Сень
3
Opcina Plitvicka Jezera
2
Opcina Udbina
2
Grad Otocac
1
Госпич
1
Госпич
1
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Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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