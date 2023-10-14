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Дома с видом на море в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Новаля
9
Grad Senj
8
6 объектов найдено
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Juraj, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
SENJ, SVETI JURAJ - Apartment house with sea view A spacious apartment house is for sale in …
€1,03 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, NOVALJA, a beautiful autochthonous stone house with a swimming pool We a…
€1,30 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - top modern duplex villa with pool and sea view We are sellin…
€750,000
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 1
THE ISLAND OF PAG, JAKIŠNICA - a superb modern villa with a pool and a view of the sea We a…
€1,42 млн
Дом с видом на море в Jablanac, Хорватия
Дом с видом на море
Jablanac, Хорватия
Площадь 1 237 м²
Ремонт старой школы с предварительным дизайном для роскошного бутик-отеля с бассейном. Она п…
€222
Дом 6 комнат с Spalni, у моря в Zubovici, Хорватия
Дом 6 комнат с Spalni, у моря
Zubovici, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Паг, Колан, красивый дом у моря с выходом на пляж. Состоит из цокольного этажа, второго эта…
€850,000

Типы недвижимости в Лицко-Сеньская жупания

виллы

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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