Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Лицко-Сеньская жупания
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Новаля
5
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
ISLAND OF PAG, NOVALJA - luxury apartment in a semi-detached house with pool For sale is a …
€650,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Stara Novalja, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 2
ISLAND OF PAG, NOVALJA - apartment in new building top location 2 bedrooms + living room W…
€203,000

Типы недвижимости в Лицко-Сеньская жупания

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти