Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Лицко-Сеньская жупания
  4. Квартиры

Квартиры в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

Opcina Plitvicka Jezera
1
Новаля
1
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Новаля, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
2 Количество комнат 61 м² 2/2 Этаж
€ 120,000
Stan’s balcony in pogledom na more, blizina plaže, Novalja, 61 m2 Prodaje se namješteni i op…
Квартира 1 ванная в Плитвицкие озера, Хорватия
Квартира 1 ванная
Плитвицкие озера, Хорватия
1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 100,000
I24933 Плитвичка Езера

Параметры недвижимости в Лицко-Сеньская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти