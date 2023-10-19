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Дома в Krk, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
CITY OF KRK - Luxury house with a garden and a view of the sea In the very center and old …
€950,000
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krk, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krk, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
TOWN OF KRK - Renovated stone house Excellent property located in the old town center of K…
€355,000
Вилла 4 комнаты в Krk, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Krk, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
www.biliskov.com  ID: 13409 Крк, роскошная вилла Уникальная роскошная вилла 450 м2 на учас…
Цена по запросу
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