Купить квартиру в Krk, Хорватия

Квартира 3 комнаты Krk, Хорватия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2

€ 466,785

Роскошная квартира LUXURY, KRKA на продажу в городе Крк, в нескольких минутах ходьбы от моря…