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Купить недвижимость в Krk, Хорватия

4 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Krk, Хорватия
Квартира 5 комнат
Krk, Хорватия
5 Количество комнат 138 м² 1/2 Этаж
€ 985,625
Роскошная квартира с баком! КРК ОСТРОВ, НОВОЕ ЗДАНИЕ!Роскошная квартира на продажу в новом з…
Квартира 3 комнатыв Krk, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 466,785
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
Квартира 3 комнатыв Krk, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Krk, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 466,785
Роскошная квартира LUXURY, KRKA на продажу в городе Крк, в нескольких минутах ходьбы от моря…
Квартира 5 комнатв Krk, Хорватия
Квартира 5 комнат
Krk, Хорватия
5 Количество комнат 138 м² 1/2 Этаж
€ 985,625
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
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